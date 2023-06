Grazi Massafera viaja para encontrar Marlon Teixeira e define data para assumir namoro

O casal vive um relacionamento à distância desde o começo do ano. Grazi mora no Rio e o modelo - que é ex de Bruna Marquezine e de Débora Nascimento - em Santa Catarina.

O romance de Grazi Massafera e Marlon Teixeira permanece vivo, ao contrário do que se pensava. A atriz viajou para passar o Dia dos Namorados ao lado do modelo em Santa Catarina.

