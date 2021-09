Grazi Massafera surge 'divando' em Portugal após separação de Caio Castro

Grazi Massafera virou a página do fim do namoro com Caio Castro aproveitando novos ares em uma belíssima viagem a Portugal. A atriz compartilhou registros passeando pela cidade de Fátima, acompanhada da amiga, Marcella Klimovicz.

Nos Stories do Instagram, Grazi publicou um vídeo encantador andando pelas ruas de Fátima ao som de um belo Fado português.

Nesta semana, após Caio aparecer deixando uma balada acompanhado de uma loira em Minas Gerais, Grazi apagou algumas fotos que mantinha com o ex no Instagram. Ela e Caio namoraram por quase dois anos e já moravam juntos no apartamento da atriz, no Rio de Janeiro.

Em seguida, ela apareceu no Santuário de Fátima, na Capelinha das aparições.