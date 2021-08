Grazi Massafera relembra assédio e dá basta a imagem de 'Cinderela': 'cansei dessa história'

Grazi Massafera, que confirmou neste domingo (29) o fim do namoro com Caio Castro, falou sobre outros temas em entrevista à revista Ela, do O Globo, como assédio, e revelou que mergulhou nos estudos sobre temáticas importantes como feminismo, racismo, além de estar se aprofundando também no Cinema.

A atriz de 39 anos contou que antes, se via em uma situação de naturalizar o assédio que sofria. Agora, está mais consciente.

"Por mais que seja branca, dentro de todo o padrão mais favorecido, também tenho as minhas questões que toda mulher precisa lidar na carreira e na vida", começou ela. “Embora tenha encontrado formas de lidar com ele [o assédio] intuitivamente. Houve um momento profissional em que estava numa novela, e tinha um produtor casado na equipe que dava em cima de mim. Deixei claro que 'não'. A partir daí, ele começou a me menosprezar, boicotar e destratar.”, disse Grazi. "Eu não tinha mais retorno dele, e tudo foi se tornando muito difícil. Ainda estava amadurecendo como atriz, precisando de um auxílio, mas tive a infelicidade de lidar com esse tipo de gente. Por outro lado, houve momentos em que consegui responder de um jeito descontraído.", conta.

"Uma vez, estava indo trabalhar numa van, e toda a equipe havia dormido, menos eu e outro produtor. Ele virou para mim e disse: 'Seus olhos brilham até no escuro'. Respondi com algo que minha mãe dizia: 'É verme'. Eu naturalizava essas coisas. Hoje, não mais", pontuou.

A atriz explica como se deu a vontade de se informar sobre temáticas importantes: “[...] Fui criada na época em que os contos de fadas tinham aquelas princesas idealizadas e houve um momento em que acreditei nessa narrativa. [...] Existe essa história na minha vida, da menina pobre que veio do interior. É muito legal, estimula muita gente, mas não se sustenta. Cansei dessa história de ser Cinderela, sabe? Sou mais do que isso.”.

Grazi, que sempre se manteve isenta, postou em julho uma foto numa manifestação contra o governo Bolsonaro: “Não dá mais para ignorar que estamos em perigo”, escreveu na legenda. Ela disse à revista sobre o que a levou a falar pela primeira vez sobre o assunto: “Não apoio um governo que não valorize questões de humanidade ou retroceda justamente nos aspectos que estou estudando.”.

Sobre a decisão de estudar sobre racismo, a atriz explica: “A Taís (Araujo) me ligou e botou uma pulga atrás da minha orelha. Assisti duas vezes à peça “O topo da montanha” (espetáculo sobre Martin Luther King estrelado por Taís e o marido, Lázaro Ramos), e ela me perguntou: “Não quer saber mais sobre a sua história?”. Pela nossa história, entendemos a estruturação do racismo, os benefícios que nós, brancos, temos e a omissão sobre a escravidão. Estou estudando sobre eugenia também. Isso me causa náuseas e arrepios pelo corpo, de tamanha crueldade.”.

Rotina de estudos - “Tenho aulas sobre a estrutura do racismo e do feminismo no nosso país, duas vezes por semana, com a Fernanda Felisberto, e sobre cinema, uma vez por semana, com o Rodrigo Fonseca. Tenho pensado muito sobre a expressão “mimimi”, algo que a minha filha Sofia me perguntou o significado outro dia. Primeiramente, li aquela frase de que “mimimi” é a dor do outro que você não sente. Mas estou também ressignificando isso. Acho que é a sua dor para a qual você não quer olhar”, disse.

Grazi também falou sobre a personagem Larissa, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e voltou ao ar na reprise de “Verdades Secretas”. “[...] Eu a construí com a maior humanidade possível. Fui até a cracolândia (a personagem é uma modelo usuária de drogas e que se prostitui), conversei com várias pessoas e fiz diversos estudos no corpo para entender como age cada droga que ela podia usar.”.