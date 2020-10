Grazi Massafera ganha carona de Caio Castro a 250 km/h e se declara

Grazi Massafera acompanhou o treino de Caio Castro e deixou uma declaração de amor para o namorado nas rodas do carro de corrida dele.

“Te amo”, “proteção” e “fé” foram alguns dizeres deixado pela atriz no pneu do carro de corrida. Para quem não sabe, o ator estreou como piloto da Porsche Cup no mês passado.



Foto: Caio Castro mostra declaração feita por Grazi

“Agora o carro vira tempo sozinho”, escreveu Caio na legenda da imagem.

Depois disso, Grazi recebeu uma carona de Caio a 250 km/h.



Foto: Grazi Massafera mostrou a aventura no stories do Instagram