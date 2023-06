Grazi Massafera ganha brinquedo sexual de Ingrid Guimarães de presente de aniversário

Ao lado de Ingrid e Grazi estava Angélica, que no Dia das Mães se envolveu em uma polêmica referente a vibrador. A apresentadora surgiu os seguidores a comprarem um vibrador para presentear as mamães. A ideia não foi bem aceita pelos internautas.

A atriz presenteou a amiga com um vibrador. “Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana!”, disse Ingrid via stories que acrescentou logo em seguida: “Você quer falar sobre o presente que eu te dei?”.

