Grazi Massafera e Mariana Goldfarb posam coladinhas:'exemplo de maturidade'

Grazi e Mariana já demonstravam ter uma boa relação através de comentários nas redes sociais, e até de posts de homenagem nos aniversários de ambas. Mas agora, as duas apareceram em clima de amizade ‘presencial’, sorridnntes e sentadas em um banco com roupas de malhar.

Amizade inusitada! Mariana Goldfarb, casada com Cauã Reymond, posou coladinha com Grazi Massafera, ex-mulher e mãe da filha do ator, nesta quarta-feira (17). A atitude da dupla foi elogiada por seguidores.

