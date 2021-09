Grávida, Vivian Amorim revela sexo de 1º filho em chá revelação luxuoso em Manaus

Leo Hirschmann chegou em Manaus na sexta-feira e publicou uma foto com Vivian no Instagram, com a legenda: “Finalmente cheguei em Manaus para um dos finais de semana mais especiais do ano!”.

Manaus/AM - Vivian Amorim, 28, realizou neste sábado (25), o chá revelação do seu primeiro bebê. A ex-BBB, que está grávida de uma menina, que se chamará Malu, fez a live ao lado de seu namorado Leo Hirschmann, familiares e amigos, contando inclusive com a presença da também ex-BBB e colega de trabalho, Ana Clara.

