Grávida, Lorena Improta evita sexo com Leo Santana: ‘medo dela nascer'

“Estou cansada demais nesta reta final e fico com medo dela nascer. Léo que lute. Vocês estão falando que é bom namorar e que ajuda no parto. ‘Sua médica não falou?’ Falaram e falam toda hora, mas não quero que a Liz nasça agora. Quero que o quarto dela esteja pronto”, disse a bailarina.

Na reta final da gravidez, Lorena Improta comentou em conversa com os seguidores que está evitando sexo com Leo Santana.

