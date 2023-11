Grávida, jornalista Elaine Santos morre aos 38 anos

"Sua simpatia e seu sorriso (hábito primordial do carisma Canção Nova) contagiaram a todos e, em pouco tempo, se tornou uma profissional de respeito e responsabilidades no desejo de salvar almas.", disse a emissora em nota.

A jornalista estava grávida de 23 semanas e o bebê que se chamaria Rafael também faleceu. Ela foi internada na segunda-feira (20), e no dia seguinte veio a óbito, com insuficiência respiratória.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.