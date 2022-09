Gravações de 'Pantanal' terminam nesta sexta com cenas da morte de José Leôncio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As gravações da novela "Pantanal", sucesso na faixa das 21h na Globo, serão encerradas nesta sexta (30), a uma semana do último capítulo da trama ir ao ar. Na data, serão filmadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, as sequências da morte de José Leôncio (Marcos Palmeira), o grande protagonista da história.

O personagem terá um mal-estar após se casar com Filó (Dira Paes). Após morto, José Leôncio irá encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado) e assumir o seu lugar. As cenas externas do momento já foram gravadas na semana passada.

A novela "Pantanal", remake da versão original de 1990, será substituída por "Travessia", trama escrita por Glória Perez que marcará a estreia de Jade Picon como atriz.