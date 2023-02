Grammy 2023: Anitta perde prêmio de revelação do ano

Menina, é uma loucura. Me sinto fazendo história. 50 anos que o Brasil não é nomeado em uma categoria do Grammy. Quase 50, faz 49. É tanto trabalho, a gente escuta tanto não. Estou super feliz. Eu acho que a determinação e a vontade de conseguir é a mesma. Eu vou atrás, estudo até que realmente eu esteja ali... É um caminho muito grande e não tinha ninguém que a gente olhava. Espero que isso abra espaços para um montão de brasileiros.Anitta em entrevista para a TNT, antes do evento .

Anitta fez história no Grammy hoje ao ser a primeira brasileira indicada em quase 50 anos a uma das categorias principais do prêmio.

