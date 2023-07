Gracyanne Barbosa leva marmita para não sair de dieta em festa na mansão de Huck

Gracyanne Barbosa levou uma marmita e comeu no carro a caminho da festa da Dança dos Famosos, na mansão de Luciano Huck, no último domingo.

A musa fitness, que não dá trégua para o foco nem nas ocasiões especiais, brincou dizendo que a chamem para as festas, pois ela não dá “prejuízo”, já que não consome nada no local e sempre come suas marmitinhas.

“Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse.

Gracyanne acompanhou o marido Belo, que participou da Dança dos Famosos;

Ao ser questionada por um seguidor que disse que ela não aproveita as festas, a musa afirmou: “Quem disse que eu não aproveito? Eu aproveito do meu jeito! Assim como você aproveita do seu e está tudo bem. São escolhas para a vida... Só quem vive sabe o que é melhor, o que tem que fazer, como fazer”.