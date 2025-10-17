   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Gracyanne Barbosa dá detalhes sobre assalto: "arma na cabeça da minha irmã"

Por Portal Do Holanda

17/10/2025 11h46 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução TV Globo

Gracyanne Barbosa deu detalhes sobre o assalto à mão armada que sofreu na madrugada da última quinta-feira (16), durante entrevista ao programa Encontro de hoje (17).

A musa fitness, que se recupera de uma cirurgia no joelho, relatou ter tido dificuldade em deixar o veículo rapidamente e acabou sendo agredida pelos criminosos.

"Não consigo nem descrever o que senti. Foi muito assustador, ainda mais porque estava com a minha irmã. Quando vi a arma na cabeça da minha irmã, só me preocupava com ela, e ela se preocupava comigo".

Segundo ela, os assaltantes exigiam que elas descessem rápido do carro enquanto apontavam as armas. "Porque eles falavam 'desce rápido, desce rápido do carro', com a arma na cabeça dela e o outro com a arma na minha cabeça. Eu não consigo descer rápido, porque eu não estou com movimento na perna que eu lesionei", disse.

Gracyanne detalhou a dinâmica da abordagem que ocorreu após a irmã parar em uma loja de conveniência em posto de combustíveis. "Minha irmã comprou água no posto, quando ela voltou e estava encostando a porta, o cara já veio, botou a arma na cabeça dela, entrou junto com e ela e a arma, e falou para ela descer rápido. Tinham três, o outro abriu a porta de trás onde eu estava encostada e me puxou pelo cabelo, começou a gritar 'sai logo', xingando e tudo mais, com a arma na minha cabeça. Ele tentou acertar minha cabeça até, só que pegou bem de raspão", contou.

"Minha irmã já tinha descido do carro, o cara já estava no volante tirando o carro. Eu estava sendo puxada por trás, o cara não estava tendo força para me puxar. Na minha cabeça, se eu saísse de costas eu ia cair com as pernas para o alto, e eu estava com medo do cara passar o carro em cima de mim. Eu queria ir pela frente, fui me arrastando e me joguei pela outra porta. Só que o cara o tempo inteiro [ameaçava] 'eu vou atirar na sua cabeça porque você não está sendo rápida', porque eu realmente estava demorando para sair", disse.

Apesar do susto, Gracyanne e a irmã não se feriram, mas a ex-bbb afirmou que é muito assustador passar por esse tipo de situação. "É realmente assustador. Fica um trauma. Não tenho como te falar que vou sair tranquilamente na rua agora. Era supercedo, o posto estava muito cheio e a gente vê que a gente não tem segurança nenhuma", finalizou.

