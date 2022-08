Graciele Lacerda revela por que abriu mão dos bens de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda abriu o jogo sobre não ter se casado com Zezé Di Camargo em comunhão de bens. A empresária relatou que no iniciou havia desconfiança das pessoas a respeito do interesse dela nos bens do cantor.

"Quando eu fui morar com o Zezé tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque eu não ia viver às custas dele. Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes", contou em uma série de stories.

Ela também pretende deixar um patrimônio para os filhos com o próprio dinheiro. “Eu trabalho justamente para garantir meu futuro e dos meus filhos, independentemente dele (Zezé) ter dinheiro ou não. Gosto de ser independente. E ele hoje me admira e me respeita muito mais por isso. Seguimos trabalhando e crescendo", concluiu.