Goleiro Bruno é condenado a pagar R$ 650 mil pela morte de Eliza Samúdio

"É preciso considerar que além da própria conduta que culminou no assassinato de sua genitora, o autor [Bruninho] igualmente foi submetido a situação de extremada violência, especialmente porque igualmente sequestrado e mantido em cativeiro juntamente com Eliza Silva Samudio, presenciando, mesmo em tenra idade, a toda sorte de sofrimento físico e psicológico que foi imposto a esta.", diz trecho da decisão.

O goleiro Bruno foi condenado a pagar R$ 650,96 mil a seu filho e à família de Eliza Samúdio, assassinada por ele em 2010. A decisão foi da Justiça do Mato Grosso do Sul e cabe recurso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.