Gloria Perez volta a rebater críticas a Travessia: ‘Fez o L?’

Tudo começou quando a autora postou um vídeo mostrando uma brincadeira do ator Nando Cunha com o robô garçom Haroldo nos bastidores da novela.

Gloria Perez voltou a rebater as críticas à novela Travessia, o qual é autora. No comentário, ela questionou se a internauta havia feito o “L” - referente o voto a Lula nas eleições deste ano.

