Glória Menezes realiza sonho de Tarcísio Meira em casamento da filha

A atriz Glória Menezes realizou o desejo do marido, Tarcísio Meira, que morreu vítima da Covid este ano, e acompanhou a filha Maria Amélia até o altar. A cerimônia ocorreu na fazenda da família, no interior de São Paulo. Maria Amélia e o cirurgião plástico Horácio Gomes estão casados há 24 anos. O casal decidiu oficializar a união para atender um dos últimos sonhos de Tarcísio Meira, que era padrasto de Maria. A cerimônia foi intimista e os poucos registros foram compartilhados pela empresa responsável pela organização da cerimônia. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dolce Sorelle Doces Finos (@dolcesorelledocesfinos)

