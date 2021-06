Glória Maria exibe barriga negativa de biquíni aos 70: 'tirada hoje e sem filtro'

Em maio, Glória tomou a 2ª dose da vacina contra a covid-19. Ela foi voluntária do estudo clínico da vacina CoronaVac, do Instituto D’Or.

Na legenda da imagem, Glória - que no ano passado retirou um tumor do cérebro e em fevereiro desde ano perdeu a mãe - contou que tem tentado viver o presente e que seus últimos meses foram muito difíceis. Ela também contou que a foto foi feita em uma pousada isolada em Búzios, no Rio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.