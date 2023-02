'Glória Maria entrou com a autoridade de quem sabe o que faz', lembra Chico Pinheiro sobre primeiro encontro com jornalista

"Eu não tenho certeza de nada, muito pouco eu sei. Mas a sensação que eu tenho é que agora, nas profundezas do mar e do mistério, Iemanjá já mostrou a Glória a resposta dessa pergunta", afirma ele.

Depois daquele dia, o jornalista conta que se encontrou diversas vezes com ela. "E era sempre assim: Glória chamava todas as atenções com um monte de história, um monte de coisas para contar, um monte de perguntas prontas para fazer".

"Era raríssimo você ter uma repórter negra naquela época. Ela entrou com autoridade de quem sabe o que está fazendo e sabe o poder que tem. Isso foi uma coisa que me espantou. Foi um furacão", recorda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Chico Pinheiro, que foi colega de Glória Maria durante anos na Globo, se lembra com carinho do dia em que conheceu a jornalista pessoalmente. Foi em 1977, quando ele era chefe de reportagem da emissora em Belo Horizonte, e Glória foi até o local para fazer uma gravação em Ouro Preto.

