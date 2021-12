Gloria Groove vence ‘Show dos Famosos 2021’

A cantora Gloria Groove foi a grande campeã do ‘Show dos Famosos 2021′, no Domingão do Huck, neste domingo (26), após homenagear Jennifer Lopez com sua performance que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ela disputou a grande final com Vitor Kley que interpretou Adele, Wanessa Camargo de Britney Spears e Robson Nunes como Wilson Simonal. “Vou agradecer minha família e minha equipe que são a base disso aqui, nada como ter pessoas ao seu lado que acreditam no que você faz. Agradecer ao júri sabendo que vocês analisam e falam exatamente o que está acontecendo”, disse a cantora ao receber o troféu. Para finalizar, Gloria Groove destacou a importância da sua participação no quadro e revelou que teve a oportunidade de mostrar a sua arte além da de drag queen. “Não sou o mesmo artista que entrei por aquela porta. Obrigada ao Show dos Famosos por me permitir mostrar que posso ser drag queen, drag king, sou a Gloria, sou o Daniel e posso ser quem eu quiser”.

