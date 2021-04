Globoplay anuncia documentário de Karol Conká: ‘A Vida Depois do Tombo’

O documentário sobre Karol Conká, foi anunciado pela Globoplay neste domingo (11) e recebeu o nome de “A Vida Depois do Tombo”.

Com estreia prevista para o dia 29 de abril, o documentário mostrará a trajetória da rapper que saiu com recorde histórico de rejeição do Big Brother Brasil 2021.

“Depois do tombo a gente faz o que? A gente levanta.”, diz Karol no trecho divulgado do documentário.

Durante a sua estadia no BBB 21, Karol Conká teve um posicionamento e declarações que a fizeram receber uma taxa de rejeição quase absoluta, e prejudicar a carreira dela aqui fora. Depois da situação, a Globo resolveu fazer uma ‘operação’ para salvar a imagem da cantora que arriscou entrar no reality show mesmo com a carreira já estável no mundo do rap.