Globo toma decisão sobre contrato de Guimê e Sapato após eliminação do BBB 23 por importunação

Segundo o Splash Uol, o primeiro passo da emissora após a saída do programa foi disponibilizar psicólogo e assistência social aos eliminados e seus familiares, e futuramente eles devem ter um espaço para se pronunciar, assim como aconteceu com outros casos de “cancelamento\’.

No entanto, isso não vai acontecer com os dois. A emissora decidiu manter a dupla que entrou pelo Camarote como contratada até o fim da edição, sem perder o que conquistou durante o reality show.

Normalmente, quem é expulso do Big Brother Brasil por quebrar as regras do reality show perde o que ganhou no programa e o contrato com a emissora se encerra.

Após MC Guimê e Cara de Sapato serem eliminados do BBB23 por importunação sexual contra Dania Mendez, a TV Globo tomou uma decisão sobre o contrato com os famosos.

