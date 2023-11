Globo tira casal lésbico de “Terra e Paixão” e atriz se revolta em desabafo

"Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. É aquela tia que vive com a amiga dela", desabafou Renata.

Renatah Gaspar, que interpreta Mara na novela das nove da TV Globo, “Terra e Paixão “, ficou revoltada após a sua personagem e a de Camilla Damião (a Menah) terem o tempo de tela cortado na trama. As duas interpretam um casal lésbico e a Globo teria decidido não dar mais espaço para as personagens.

