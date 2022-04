Globo reformula total ‘É de Casa’ para acabar com má fama

O É De Casa vai passar por uma reformulação total e o novo formato do programa que vai ao ar nos sábados matinais tem previsão para estrear em julho.

A emissora quer acabar com a fama de que o programa é elitista, de acordo com o Notícias da TV, e vai aproximar mais a atração da realidade brasileira.

Os novos apresentadores são Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista, e eles participaram de uma reunião para dar ideias e sobre o que desejam para o programa reformulado.

A nova atração pretende conversar mais com as classes C e D, que são as que mais dão audiência para a TV aberta. Segundo a publicação, a ideia é ajudar “donas de casa” sem grande poder aquisitivo, mas fugindo da monotonia que já foi alvo de crítica por parte do público, formado em maior parte por mulheres maduras.

As pautas também consideradas elitistas pelo público ficarão de fora. Por exemplo, a reportagem mostrando como criar plantas em varandas de apartamento não dialogaram com a audiência do programa, que em maior parte não tem condições de morar nesses imóveis.