Globo planeja transformar Jade Picon em estrela de TV após BBB22

Jade Picon deve colher bons frutos após sua passagem pelo BBB22. A Globo tem planos de transformar a influencer em estrela de TV aproveitando o bom engajamento da jovem de 20 anos, que tem 18 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo o Notícias da TV, a emissora já estudava aproveitar Jade antes mesmo da jovem sair do reality. A ideia inicial é oferecer um quadro de moda para Jade no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, que passaria por reformulação e terá duas novas apresentadoras, uma delas pode ser Jade, inclusive.

Ainda no BBB22, Jade disse que queria investir na carreira de atriz ou apresentadora e parece que foi bem ouvida na Globo já que o canal de streaming da empresa, o Globoplay, também tem interesse em Jade.

No domingo passado, a influencer esteve no “Domingão do Huck”, onde embalou a audiência da atração, e a noite deu entrevista para o “Fantástico”, onde reafirmou o interesse em atuar. “Será que podemos ver a Jade numa novela, numa minissérie?”, questionou Ranata Capucci. “Vamos ver. É meu sonho, meu sonho, apresentadora, não sei, vamos ver”, concluiu Picon.