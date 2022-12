Globo nega que a atriz Fernanda Montenegro vá sair da emissora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro não rompeu com a Globo e segue funcionária contratada da emissora, disse a assessoria de imprensa do canal à Folha de S.Paulo na noite desta terça-feira (20).

Procurada desde o domingo (18), a assessoria de imprensa da atriz não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre o caso.

A nota foi divulgada depois que foram publicadas informações de que Fernanda Montenegro não teria renovado o contrato com a emissora. A notícia circulava desde o início da semana por causa de indefinições a respeito da participação da atriz na próxima novela das 21h, "Terra Vermelha", de Walcyr Carrasco, inspirada na infância do roteirista.

Acreditava-se que ela teria optado pela saída para focar no cinema e teatro. A atriz deve participar do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva em que o escritor relembra a história de sua família --o pai de Rubens Paiva foi morto na ditadura militar.

Fernanda Montenegro foi uma das vozes das artes que apoiou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela, que, ao ser eleita uma das imortais da ABL, a Academia Brasileira de Letras, em 2021, afirmou não querer nem Lula, nem Bolsonaro (PL) para a presidência em 2023, participou de ações de editoras e se posicionou explicitamente a favor do petista a partir do segundo turno.

Considerada uma das atrizes mais importantes do país, é uma das mais longevas em atividade e empilha prêmios importantes. Foi indicada a um Oscar de Melhor Atriz pelo papel de Dora em "Central do Brasil", em 1998. O filme lhe rendeu o Urso de Prata de atuação no Festival de Berlim.