Globo fará especial com reencontro dos participantes chamado BBB Dia 101

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após os 100 dias da 21ª edição do reality, o Big dos Bigs promete mais um reencontro dos confinados. Os fãs do programa poderão acompanhar o BBB Dia 101, um especial que vai ao ar no dia 8 de maio e reunirá os participantes na casa do programa, para celebrar a temporada.

Durante algumas horas, os brothers e sisters poderão rever seus lugares preferidos, relembrar e destacar grandes momentos que aconteceram durante os 100 dias de confinamento. O apresentador Tiago Leifert irá comandar, dos estúdios, o encontro inédito.

Além da apresentação de Leifert, o especial terá direção-geral de Rodrigo Dourado. O ex-BBB Arcrebiano não irá participar do encontro por já estar confinado para a nova temporada do reality No Limite. Apenas com cinco confinados, o BBB 21 se aproxima da final que acontecerá na próxima terça-feira (4).

Procurada, a Rede Globo afirmou que para prevenção da Covid-19, "assim como em todas as gravações que estão acontecendo nos Estúdios Globo, todos os participantes serão testados e seguirão os protocolos de segurança necessários."

O penúltimo Paredão da edição coloca Pocah, Gilberto e Camilla de Lucas na disputa pela permanência na casa. A líder Juliette Freire, vencedora da última Prova do Líder do Big Brother Brasil 21 (Globo), indicou a cantora, que salvou Fiuk, colocando assim Gil e Camilla na berlinda.

A paraibana ganhou, além do título de Líder e o poder de indicar um dos competidores ao paredão, R$ 10 mil e aparelhos de smartphone da empresa que patrocinou a prova. Ela também escolheu Camilla e Gil para o Vip, deixando Pocah e Fiuk na Xepa.