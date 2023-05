Globo é condenada a pagar R$ 15 mil por ‘informação falsa’ em telejornal

A Globo foi condenada a pagar R$ 15 mil a um comerciante que foi alvo de uma informação errada durante reportagem do programa Bom Dia São Paulo. A informação é do colunista Rogério Gentile, do UOL.

Em 2016, o programa exibiu uma reportagem de um comerciante que havia atirado em um motorista de racha que bateu com o veículo em sua loja de pneus.

Na ocasião foi citado que o dono da loja achou que era um bandido tentando entrar no estabelecimento e disparou contra o homem, que foi atingido no pescoço.

No entanto, não foi bem assim que aconteceu. O comerciante conseguiu provar na Justiça, segundo Gentile, que ele não estava na loja no dia do ocorrido.

No processo, o comerciante afirmou que após a reportagem mentirosa ele ficou no prejuízo sem clientes e ainda ficou sendo apontado como atirador.

Em sua defesa, a Globo citou que não exibiu nem o nome, nem a imagem do comerciante, além de não identificar o estabelecimento. A informação sobre o autor dos disparos foi repassado pela família da ‘vítima’, mas posteriormente corrigida pela emissora.

A Justiça condenou a Globo em as todas instâncias e ela não pode mais recorrer, somente questionar os valores.