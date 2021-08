Globo divulga 1ª chamada com Marcos Mion no Caldeirão: 'mamãe, tô na Globo'

Quer aparecer no Caldeirola do Mionzera? Manda seu vídeo aí que o @marcosmion tá doido pra analisar! #Caldeirão https://t.co/mccIqzzQRN pic.twitter.com/0wzPDYJZto

Marcos Mion apareceu na primeira chamada como apresentador do Caldeirão, na TV Globo, neste sábado (21) após ser contratado para substituir Luciano Huck aos sábados. Com a saída de Faustão, Huck foi escalado para comandar os domingos na emissora.

