Globo define valor do cachê dos participantes do The Masked Singer Brasil

A segunda temporada do The Masked Singer tem estreia prevista para o dia 23 de janeiro, e os participantes já assinaram contrato de confidencialidade com a Globo. Além disso, o valor dos cachês também já foram definidos. De acordo com o Observatório da TV, cada participante irá ganhar em torno de R$ 10 mil mensais durante seis meses. O valor da multa, se o participante vazar sua participação no reality musical, passa da casa dos R$ 500 mil e tem o contrato rescindido.

