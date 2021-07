Globo debocha de bolsonaristas em final de Salve-se Quem Puder

O último capítulo de “Salve-se Quem Puder” contou com um deboche contra o comportamento bolsonarista em relação à Rede Globo. Na cena em questão, após ser convidada para gravar no lugar de sua irmã, Petra (Bruna Guerin), Alexia (Deborah Secco) chega ao estúdio de uma novela na Globo e encontra a parente.

Petra apenas tendo o que merece #SalveSeQuemPuder pic.twitter.com/sF2zKg63P4 — TV Globo em (@tvglobo) July 16, 2021

A atriz recém demitida ofende a irmã, que revida jogando a megera em uma fonte em frente ao estúdio.

Revoltada com a humilhação, Petra começa a criticar a Rede Globo e os funcionários da emissora, com termos muito familiares aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como “comunistas” e “pessoas de bem”, além de citar um “plano maléfico” e um “complô”..

“Isso é um complô, um complô da Alexia e dessa TV comunista contra mim. É isso que vocês são, um bando de comunistas. Mas o Brasil já sabe o plano maléfico que vocês têm pra acabar com esse país, pra acabar com as pessoas de bem...", bradava a megera.