Globo corta beijo gay no 'Domingão com Huck' e causa revolta

“Não sei se a Globo sabe... mas esse beijo marcou o VMA, marcou a história do pop, marcou uma geração... e a representação dela não tem sentido com a Globo fazendo essa vergonha q foi cortar o beijo dos meninos”, criticou um internauta. “A performance é lembrada pelo beijo e vocês cortam, que podre”, opinou outro.

Carmo Dalla Vecchia interpretava a música ‘Hollywood’ de Madonna e se preparava para refazer o momento icônico da cantora no MTV Video Music Awards de 2003 com Britney Spears, mas o beijo foi censurado pela emissora que trocou a câmera e mostrou a reação de Thiago Abravanel a cena.

A edição do Domingão com Huck, deste domingo (10), foi bastante criticada após a Globo cortar o beijo entre os atores Carmo Dalla Vecchia e Amaury Lorenzo, no quadro Batalha do Lip Sync.

Simplesmente Diego Martins e Amaury Lorenzo no palco da #BatalhaDoLipSync com o Carmo Dalla Vecchia #Domingão pic.twitter.com/suDlPSkIAS

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.