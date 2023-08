Globo cancela The Voice Brasil após 11 temporadas

O The Voice Brasil foi cancelado pela TV Globo após 11 temporadas. A competição musical ainda terá uma última temporada, marcada para estrear em novembro.

Segundo o Notícias da TV, a emissora quase desistiu de transmitir a 12ª temporada, mas ao que tudo indica a produção segue de pé, com início das gravações em outubro. O programa vai ao ar às terças e quintas.

A última temporada, que será apresentada por Fátima Bernardes, deve contar com algo especial para encerrar o ciclo, com homenagens aos momentos mais marcantes. Mas as cotas comerciais ainda não foram vendidas e a emissora vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para veicular o programa.

Embora seja querido por parte dos telespectadores, o programa virou um fracasso comercial com dificuldade para conseguir patrocínio. A 11ª temporada foi a menos vista da história e com a final de menor audiência do formato em um dia de semana.

Fátima Bernardes terá um programa no GNT e deve começar a gravar em breve. O programa deve estrear nos últimos meses do ano.