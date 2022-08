Globo bate o martelo sobre rumor de contratação de Eliana

No entanto, a assessoria da apresentadora e a própria TV Globo garantem que nada disso procede. "A apresentadora não recebeu convite ou teve qualquer contato com outra emissora para além de sua breve participação no documentário Um Brinde à Vida, da plataforma de streaming Globoplay. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa Eliana, no SBT”, disse a equipe de Eliana ao Notícias da TV.

