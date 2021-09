Globo afirma que funcionários não vacinados poderão ser demitidos

Para advogados, o tema ainda é novo, delicado e deve ser tratado com cuidado pelas empresas. A mera recusa ou atraso em buscar a vacinação, quando disponível, não configura automaticamente as condições para a justa causa, dizem.

No Brasil, o direito de se negar a tomar vacina já chegou à Justiça do Trabalho, onde, por enquanto, há decisões favoráveis à demissão por justa causa.

