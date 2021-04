Globo afasta Claudia Leitte da final do 'The Voice +'

Claudia Leitte foi afastada da final do The Voice+, neste domingo (4) após o marido, Márcio Pedreira, testar positivo para Covid-19.

A cantora participará remotamente para evitar a possibilidade de contagiar os colegas. “Por precaução e de acordo com os rígidos protocolos seguidos pela Globo, Claudia Leitte não estará presencialmente no palco do programa amanhã nos Estúdios Globo”, informou a emissora.

"Eu fiz o teste, assim como venho fazendo com certa frequência, seguindo todos os protocolos que temos na Globo, e testei negativo. Entretanto, meu marido, Marcio, testou positivo para o Covid 19 hoje à tarde (sábado) e está assintomático. Sem nenhuma queixa, graças a Deus! Pelo protocolo e cuidado com todos, eu participo de forma remota. Reforço aqui a importância de continuarmos seguindo todas as medidas necessárias para sairmos dessa situação". afirmou Claudia.