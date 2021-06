Gleici Damasceno é a eliminada da semana do 'No Limite'

Os programas são gravados, e nos bastidores, a influenciadora afirmou para a coluna do Léo Dias, que está conhecendo um pouco melhor o também ex-participante do BBB, Kaysar Dadou.

A ex-BBB teve a participação encerrada no programa, após a tribo Calango perder prova de imunidade, que contava com força e pontaria dos participantes. A equipe não teve sucesso e precisou ir para o portal, para eliminar um dos participantes.

Gleici Damasceno é a sexta eliminada do reality 'No Limite'. A edição foi ao ar nesta terça-feira (15).

