Gkay se pronuncia sobre boato de ser amante de Luciano Huck

A humorista postou um print do boato e pediu que o Instagram tome uma providência sobre o perfil que está divulgando notícias falsas a seu respeito. "Sério, cadê o Instagram para derrubar esse tipo de perfil. Cadê? Não é a primeira vez que esse perfil posta umas coisas absurdas minhas, mas, dessa vez, ele foi no absurdo do absurdo", finalizou.

A influenciadora Gessika Kayane, a Gkay, rebateu um Um dos boatos mais inusitados do ano: de que seria amante de Luciano Huck. A fake news começou em um perfil de fofocas no Instagram nesta sexta (8) e foi comentada pela criadora de conteúdo, que ironizou:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.