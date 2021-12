Giuliano Eriston é campeão do The Voice Brasil 2021

O cearense Giuliano Eriston venceu, nesta quinta-feira (23), na antevéspera de Natal, o The Voice Brasil 2021. Ele recebeu 33,98% dos votos do público e representou o Time Teló na final da temporada do reality. "Eu mal consigo ficar em pé. Honestamente, esse troféu é merecido para os cinco [finalistas]. Eu não sei o que falar, é muita surpresa. Eu, desde o começo, não sabia se o perfil da minha voz podia se encaixar nesse programa", disse Giuliano após o resultado.

