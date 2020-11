Giulia Be diz que seu namoro com modelo não aguentou os rumores sobre Luan Santana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giulia Be, 21, se tornou alvo de críticas e especulações desde que lançou sua parceria com o sertanejo Luan Santana, 29, a música romântica "Inesquecível". A aproximação dos artistas lhe rendeu comentários negativos, que a apontaram como pivô da separação do cantor com Jade Magalhães.

Após uma intensa movimentação nesta quinta (19) – a ex-noiva do sertanejo deixou curtidas suspeitas em posts que afirmavam o romance de Luan e Giulia, e o cantor por sua vez negou em um deles –, Giulia Be fez uma carta a aberta sobre o assunto, a pedido dos fãs, em seus Stories no Instagram.

A cantora que ficou conhecida em 2019 com o sucesso da música "Menina solta" afirmou que por conta dos rumores, seu namoro com o modelo Eduardo Chady chegou ao fim. "Não cabe a mim, comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu namoro não aguentou a tudo isso, terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolha amar não merece toda essa destilação de ódio. Toda essa criação e especulação abalando algo que era para estar sendo vivido a dois, eu escolhi essa vida, ele não."

Giulia também reforçou dizendo que nunca existiu traição e "talaricagem". Ela e Luan se tornaram apenas bons amigos e companheiros profissionais. "Fiz um trabalho com Luan, sendo esse o primeiro feat [parceria] da minha carreira. Fiquei muito animada, muito feliz por estar num projeto com um artista que sempre admirei, que provou além do seu talento ser também um ser humano incrível", disse a cantora.

No mesmo dia, a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, havia publicado um texto afirmando que os dois estavam namorando e, portanto, Giulia conheceu os "sogros", pais do Luan. A artista confirmou a informação, porém em outro contexto. Ela disse que chegou a conhecê-los, mas diferentemente do que foi falado, em um ambiente de trabalho. "Assim como ele conheceu os meus, há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade."

Ainda em sua carta, a voz de "Se essa vida fosse um filme" comentou que sua fé chegou a se despedaçar com tantas críticas e comentários maldosos sobre ela. "Me vi tendo medo de seguir trabalhando ela [a música 'Inesquecível'] por receio do que iriam pensar, medo de criar um vínculo maior com alguém por conta do que iriam falar e quem isso poderia machucar", escreveu.

Por fim, Giulia Be pediu para que o rumo da conversasse fosse outro e refletiu: "Que tal uma análise de todas as problemáticas sociológicas que se escondem por trás de toda história que tantas vezes o Brasil vê se repetindo? só mudam os nomes (...) Mulheres, parem de botar uma contra outra. Parem de aceitar as narrativas machistas que lhes vão impondo. Eu sei que é difícil, sei que a gente foi criada assim."

No início de outubro, Luan Santana e Giulia Be lançaram a música e o videoclipe "Inesquecível". Em um clima romântico, os boatos de que os dois estariam juntos se iniciou a partir deste momento, que também foi marcado pelo anúncio do término do noivado de Santana com a influenciadora digital Jade Magalhães.

Após 12 anos de relação e um de noivado, Magalhães confirmou no dia 19 de outubro, através de suas redes sociais, que a relação com Luan Santana havia chegado ao fim. "Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram.

No mesmo dia em que foi anunciado o término de Magalhães e Luan Santana, a cantora carioca Giulia Be, voz da música "Menina solta", foi atacada por fãs e internautas do sertanejo. Ela foi apontada como pivô da separação e criticada por publicar divulgação do videoclipe, que é pra lá de romântico. "Acho que não é o momento né. Gosto das músicas, mas usar este momento para promover fica difícil", escreveu uma seguidora.