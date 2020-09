Giselle Itié desabafa sobre término com Guilherme Winter após nascimento do

Giselle Itié falou sobre o fim do romance com Guilherme Winter, pai do seu filho, de apenas 6 meses, em conversa com a atriz Mônica Martelli via live do Instagram:

"Eu não tenho um relacionamento com o Guilherme, o pai do meu filho. Quando a gente fez o pequeno (Pedro Luna), foi um flashback. A gente estava separado fazia nove ou oito meses", explicou.

Antes disso, Mônica relembrou a dor que sentiu ao perceber que não iria mais ter um futuro de família que havia planejado com seu antigo companheiro: "Eu tô passando por isso", concordou Giselle. "Quando a gente 'fez o pequeno' e eu percebi: 'meu Deus, estou grávida', eu pensei: 'vamo tentar? vamo fazer essa família?'. E a gente não conseguiu".

Em maio, a atriz havia desabafado sobre o ator estar perdendo os primeiros meses do filho, veja aqui.