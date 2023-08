Gisele Bündchen volta à Victoria's Secret após 17 anos, em campanha com Hailey Bieber e mais

A campanha "The Icons" (os ícones) conta ainda com outras personalidades como Hailey Bieber e mais famosas Adriana Lima, Candice Swanepoel, Naomi Campbell, Adut Akech, Emily Ratajkowski e mais. A marca divulgou um teaser de sua nova campanha nas redes sociais.

A Victoria's Secret surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (9) anunciando o retorno de Gisele Bündchen 17 anos depois do fim da parceria com a übermodel brasileira.

