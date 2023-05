Gisele Bündchen vai sozinha ao MET Gala pela 1ª vez em 15 anos, após separação de Tom Brady

A top model, que sempre comparecia ao evento ao lado do marido, foi disputada por fotógrafos no tapete vermelho enquanto debutava um vestido branco longo justo, emoldurado por uma capa felpuda longa com calda enorme, repetindo o look que usou na revista Harpers Bazaar em 2007.

O baile beneficente de moda reúne as principais celebridades e estilistas nesta segunda-feira, 1, no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos EUA, e nesta edição homenageia Karl Legerfield.

A MAIOR DE TODAS! Gisele Bündchen sendo DISPUTADA pelos fotógrafos no Red Carpet do #MetGala . pic.twitter.com/RuQCsdqEBE

