Gisele Bündchen revela dieta restrita e relação com cigarro, álcool e doces

Gisele Bündchen revelou a sua relação com cigarro, álcool e açúcar em conversa com a revista Vogue, da qual é capa da nova edição, e contou que também comete deslizes. No entanto, a modelo mantém na maior parte do tempo uma dieta que bane esses ítens da sua alimentação.

‘Nos últimos anos, tomava vinho esporadicamente, mas faz quase dois anos que não bebo. O álcool prejudica a imunidade e, consequentemente, a saúde. Também não bebo mais café. Já o chocolate é um amor antigo, mas, como sei que açúcar não faz bem, como raramente e só chocolate meio amargo, e não aqueles cheio de gorduras e vários ingredientes desconhecidos. Posso dizer que o doce é, ainda, onde escorrego às vezes, principalmente quando estou no Brasil, onde tem mil docinhos maravilhosos por todos os lados.", disse.

O motivo dessas restrições é a saúde, como explicou a gaúcha, que também fala sobre se sentir bem aos 40: "A maturidade me trouxe uma melhor aceitação e compreensão de mim mesma. Hoje, entendo que a saúde é minha maior riqueza, essencial para que eu tenha uma vida feliz e energia para concretizar meus sonhos.".

Sobre o cigarro, ela afirma que ficou completamente no passado: “"Desde os meus 20 anos, nunca mais voltei a fumar. O cigarro aconteceu na minha vida pois queria me encaixar em um grupo, em um mundo, que não tinha nada a ver comigo. Tão logo me libertei disso e do mal que fazia, nunca mais voltei.”

A modelo também revelou que irá lançar um livro de receitas em breve: "O livro de receitas deve sair no início do ano que vem e quero falar sobre a importância da alimentação saudável. Vou dividir algumas receitas fáceis e saudáveis que fazemos em casa com a intenção de ajudar mães que procuram por opções mais saudáveis para suas famílias." .