Gisele Bündchen reserva hotel inteiro para família em 1º Natal no Brasil após separação

Gisele está no local com um grupo de 15 pessoas, incluindo os filhos Vivian e Benjamin, os pais e a irmã gêmea, Patrícia.

O local fica a 14km distante do centro da cidade e as diárias custam a partir de R$ 2 mil. O hotel tem estilo rústico integrado à natureza.

Gisele Bündchen reservou um hotel inteiro em Gramado, no Rio Grande do Sul, para passar o primeiro Natal com a família após a separação de Tom Brady.

