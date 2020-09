Gisele Bündchen posta vídeo em Manaus e comemora o 'dia da Amazônia'

Manaus/am - Gisele Bündchen postou uma série de fotos e vídeos no Museu da Amazônia (Musa), localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, para celebrar o 'dia da Amazônia', comemorado neste sábado (05). Em um vídeo, a modelo aparece no alto da Torre de Observação, que tem 242 degraus, e dá pra contemplar a Floresta Amazônica no alto da plataforma.

"Hoje é o Dia da Floresta Amazônica! Hoje celebramos a floresta de maior biodiversidade do nosso planeta, uma floresta que oferece a todos uma riqueza cultural e tesouros naturais", escreveu ela na legenda.

Gisele lembrou que a floresta "desempenha um papel crucial no equilíbrio do clima da Terra e, portanto, em todas as nossas vidas". Ela comparou o desmatamento da Amazônia às divisões sociais e culturais entre os seres humanos "Divididos, perdemos forças e, unidos, ficamos mais fortes. Não importa quem somos ou de onde viemos, vamos deixar de lado nossas diferenças e honrar a natureza, para que todos nós possamos prosperar nos próximos anos", disse. "Vamos nos unir para proteger e nutrir nosso recurso mais importante, a mãe Terra. Nossas vidas literalmente dependem disso!", completou a brasileira. Em 2020, o Brasil tem batido recordes negativos de desmatamento da Amazônia.