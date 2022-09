Gisele Bündchen e Tom Brady já estão morando em casa separadas há mais de 1 mês, diz revista

Apesar da queixa da modelo, a fonte garante que Tom fica muito com a família. “Nenhum outro marido tem seis meses de folga por ano para se dedicar totalmente apenas à família". "E durante a temporada, sim, ele viaja para jogos e treinos, mas também está muito com a família."

Um dos maiores motivos dos problemas conjugais seria o fato do astro do futebol americano ter desistido da sua aposentadoria do esporte no qual é ídolo. Gisele gostaria que o marido estivesse mais presente.

