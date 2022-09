Gisele Bündchen diz em entrevista que gostaria que o marido fosse mais presente na família

A modelo, que se aposentou das passarelas para se dedicar mais à família, relata que mudou de vida pelos filhos. “Minha parte eu fiz, que foi apoiá-lo. Me mudei para Boston e foquei em criar um casulo e um ambiente de amor para que minhas crianças pudessem crescer, além de estar lá por ele, o apoiando em seus sonhos”, continua ela falando da relação com o marido.

A ex-modelo Gisele Bündchen, em entrevista à revista Elle, falou sobre sua carreira e a relação com seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. A brasileira abriu o coração e contou das coisas que renunciou pela carreira do marido, que voltou a atuar no esporte após ter anunciado sua aposentadoria.

