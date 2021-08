Gisele Bündchen comemora aniversário do filho mais velho de Tom Brady; veja

O adolescente completa 14 anos. No post, a top model aparece ao lado de Tom e dos dois filhos do casal, Vivian e Lake. “Feliz aniversário, Jack! Temos muita sorte de tê-lo em nossas vidas. Obrigada por ser este super exemplo de irmão. Te amamos muito!!!”, escreveu.

Gisele Bündchen parabenizou neste domingo (22) o enteado, Jack Brady, filho mais velho de Tom Brady, fruto do casamento do jogador com a atriz Bridget Moynahan.

