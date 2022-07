Giovanna Lancellotti é massacrada após vídeo aos berros com macacos em mansão na mata atlântica

Giovanna Lancellotti se pronunciou hoje após ser massacarada por internautas devido a um vídeo em que aparece aos berros brigando com macacos que entraram dentro da mansão do seu namorado, o empresário Gabriel David, que fica no bairro carioca de São Conrado, localizado em meio à mata atlântica - lar de diversos animais silvestres.

Giovanna Lancellotti dá bronca em macacos que invadiram a casa em que ela estava: “Passando de todos os limites” pic.twitter.com/du0JlTqL7e — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 27, 2022

No vídeo em questão, a atriz de 29 anos dá uma bronca em tom irônico nos animais. "Cadê o Ibama aqui em São Conrado? Por favor”, escreveu ela na legenda. No vídeo, ela grita com os animais: “Sai. Vai para sua casa. Chega. Estão passando dos limites".. "Olha o outro onde está?", "Olha isso! Gente! Chega, chega", “Normalmente eu brinco, mas eles estão passando dos limites”.

Ao receber as críticas de internautas - que apontaram que os animais já estão em suas casas e quem está invadindo o espaço são os humanos que construíram mansões na mata atlântica - a atriz apontou que estava apenas brincando.



“Acho que assim como a gente tem que sinalizar o #publicidade nos jobs, vamos ter que começar a sinalizar o #ironia pra galera”, disse ela.

Empresário e figura atuante no carnaval carioca, Gabriel David, de 24 anos, é filho do bicheiro Anísio Abrahão David, presidente de honra da escola de samba Beija-Flor. Ele também é ex-namorado de Anitta.